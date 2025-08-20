VERSO CATANIA-FOGGIA: continuità al trio difensivo opposto al Crotone?

Dini a protezione dei legni con Ierardi, Di Gennaro e Celli a completare il pacchetto arretrato. Una soluzione che potrebbe essere riproposta dal tecnico Mimmo Toscano domenica sera, quando allo stadio “Angelo Massimino” il Catania esordirà in campionato per affrontare il Foggia. L’allenatore rossazzurro dovrebbe ripartire dal medesimo schieramento difensivo opposto in Coppa Italia Serie C al Crotone e, in generale, quello più spesso adottato in occasione del pre campionato. Che poi rappresenta il trio di difesa sceso in campo con maggiore frequenza anche negli ultimi mesi della passata stagione.
Al momento sembra essere questa la disposizione tattica che fornisce maggiori garanzie a Toscano per quanto concerne i tre di difesa. Proverà a fargli cambiare idea Pieraccini, difensore che lo stesso Toscano ha voluto fortemente accogliere dopo averlo allenato con profitto a Cesena. Tra le alternative anche Allegretto, mentre ricordiamo che Martic sarà costretto a saltare l’incontro di domenica per squalifica, dovendo scontare un turno di stop risalente allo scorso campionato tra le fila del Lecco.
