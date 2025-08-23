VERSO CATANIA-FOGGIA: Curva Nord esaurita, la Sud quasi

Già da diverse ore non è più possibile acquistare tagliandi in Curva Nord (capienza 6.256 posti), mentre i biglietti disponibili nella Sud sono in via di esaurimento (capienza 5.663 posti). I tifosi rossazzurri sono pronti a seguire in buon numero la squadra di mister Domenico Toscano domenica sera, quando il Catania affronterà allo stadio “Angelo Massimino” il Foggia per la prima giornata del girone C di Serie C. Secondo quanto riporta TicketOne, alle ore 16:35 di sabato 23 agosto si registra una bassa disponibilità di biglietti in Tribuna A superiore, media negli altri settori ad eccezione della citata Curva Sud (ultimi tagliandi a disposizione) e del Settore Ospiti, chiuso per decisione degli organi competenti. I dati delle ultime ore fanno presumere il raggiungimento finale di circa 15/16mila spettatori sugli spalti.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***