VERSO CATANIA-FOGGIA: defezioni importanti a centrocampo, spazio per Aloi e Corbari dal 1′?

Il Catania deve fare i conti con defezioni di rilevante importanza a centrocampo, quando si avvicina l’esordio casalingo in campionato contro il Foggia. Per l’occasione, infatti, non ci sarà Quaini, fermato per quattro turni dal Giudice Sportivo. Il calciatore deve scontare una squalifica che risale alla passata stagione (Pescara-Catania). Squalificato per una giornata, inoltre, Manuel Martic che sconta il secondo turno di stop dopo un’espulsione rimediata nel girone A di Serie C con la maglia del Lecco. A questi aggiungiamo che Di Tacchio non dovrebbe recuperare in tempo per la sfida di domenica sera al “Massimino”. Corbari e Aloi, che hanno fatto minutaggio nelle ultime settimane scendendo in campo nell’amichevole contro il Valletta FC ed in Coppa Italia Serie C a Crotone (più minuti nelle gambe per l’ex Entella), potrebbero giocare dal 1′.

