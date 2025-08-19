martedì, 19 Agosto 2025
HomeCatania NewsVERSO CATANIA-FOGGIA: defezioni importanti a centrocampo, spazio per Aloi e Corbari dal...
Catania NewsFocusPrimo Piano

VERSO CATANIA-FOGGIA: defezioni importanti a centrocampo, spazio per Aloi e Corbari dal 1′?

Redazione
By Redazione
0
2
foto Catania FC

Il Catania deve fare i conti con defezioni di rilevante importanza a centrocampo, quando si avvicina l’esordio casalingo in campionato contro il Foggia. Per l’occasione, infatti, non ci sarà Quaini, fermato per quattro turni dal Giudice Sportivo. Il calciatore deve scontare una squalifica che risale alla passata stagione (Pescara-Catania). Squalificato per una giornata, inoltre, Manuel Martic che sconta il secondo turno di stop dopo un’espulsione rimediata nel girone A di Serie C con la maglia del Lecco. A questi aggiungiamo che Di Tacchio non dovrebbe recuperare in tempo per la sfida di domenica sera al “Massimino”. Corbari e Aloi, che hanno fatto minutaggio nelle ultime settimane scendendo in campo nell’amichevole contro il Valletta FC ed in Coppa Italia Serie C a Crotone (più minuti nelle gambe per l’ex Entella), potrebbero giocare dal 1′.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
LA SICILIA – Toscano: “Catania, non dobbiamo cullarci. Essere al passo con la condizione mentale”
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici su Facebook

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Realizzazione Siti Web