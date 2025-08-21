VERSO CATANIA-FOGGIA: ecco dove seguire la partita in tv

Domenica 24 Agosto il Catania affronterà il Foggia in occasione della prima giornata del girone C di Serie C. Fischio d’inizio alle ore 21:00 presso lo stadio “Angelo Massimino”. Non è prevista in tv la copertura gratuita e in chiaro del match su Telecolor, che comunque trasmetterà in differita la gara integrale lunedì 25 agosto alle 22:15. I possessori di abbonamento potranno assistere alla partita su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (254), in live streaming su Sky Go e la piattaforma NOW. La stessa emittente, che ha acquisito dalla Lega Pro il pacchetto “Dirette e Differite/Sintesi Play Off”, nel corso della stagione trasmetterà sei partite in trasferta dei rossazzurri in diretta esclusiva.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***