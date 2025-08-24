VERSO CATANIA-FOGGIA: esaurita anche la Curva Sud

Non è più possibile acquistare tagliandi in Curva Sud (capienza 5.663 posti), mentre i biglietti disponibili nella Nord sono andati esauriti già nei giorni scorsi (capienza 6.256 posti). Da un paio di giorni continua a registrarsi un incremento deciso nell’acquisizione dei biglietti, con sempre più numerosi tifosi del Catania pronti a supportare la squadra di mister Domenico Toscano questa sera, quando i rossazzurri affronteranno allo stadio “Angelo Massimino” il Foggia per la prima giornata del girone C di Serie C. Secondo quanto riporta TicketOne, alle ore 09:39 si registra una bassa disponibilità di biglietti in Tribuna A superiore, media negli altri settori ad eccezione delle curve e del Settore Ospiti, chiuso per decisione degli organi competenti. Dovrebbero superarsi le 16mila presenze sugli spalti.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***