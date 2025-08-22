VERSO CATANIA-FOGGIA: pochi dubbi nel reparto offensivo rossazzurro

Jimenez e Cicerelli sulla trequarti di campo a sostegno di Forte unica punta. Sembra essere questa l’ipotesi più gettonata relativamente alle scelte di formazione che mister Domenico Toscano adotterà per quanto concerne la disposizione offensiva del Catania in vista dell’esordio in campionato col Foggia. Una variazione sul tema tattico potrebbe riguardare anche l’arretramento di Jimenez a centrocampo inserendo dal 1′ Lunetta. A differenza della trasferta di Crotone, l’allenatore rossazzurro potrebbe riavere regolarmente a disposizione Stoppa e D’Ausilio. Quest’ultimo era già convocabile per il match di coppa, ma il tecnico calabrese ha preferito fargli sostenere un programma individuale in sede finalizzato al recupero della piena condizione. Stavolta dovrebbe quantomeno figurare nell’elenco dei convocati. Rolfini, alle prese con una distrazione muscolare, vicino al recupero.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***