sabato, 23 Agosto 2025
VERSO CATANIA-FOGGIA: previsioni meteo al “Massimino”

Catania che scenderà in campo domenica sera per la disputa del match contro il Foggia, in programma allo stadio “Angelo Massimino” con fischio d’inizio alle 21:00 e valevole per la prima giornata del girone C di Serie C. Sulla base delle previsioni meteo, a Catania ci si attende una giornata caratterizzata da soleggiamento diffuso e caldo. Nel dettaglio: bel tempo al mattino, cielo sereno e caldo al pomeriggio, bel tempo alla sera. Nel corso dell’incontro si prevedono venti di moderata intensità con una temperatura effettivamente percepita di circa 25-26 gradi.

