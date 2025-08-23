sabato, 23 Agosto 2025
HomeAmarcordVERSO CATANIA-FOGGIA: quando avvenne l'inaugurazione dello stadio Cibali
AmarcordCatania NewsLega ProPrecedentiPrimo PianoProssimo Avversario

VERSO CATANIA-FOGGIA: quando avvenne l’inaugurazione dello stadio Cibali

Redazione
By Redazione
0
148
foto Mimmo Rapisarda

C’è un appuntamento storico legato alla disputa di Catania-Foggia, risalente al 28 Novembre 1937. Dopo tre anni di cantiere nacque ufficialmente il nuovo stadio Cibali, nell’omonimo quartiere. Venne inaugurato in coincidenza con la partita tra le due squadre, valida per l’ottava giornata del campionato di Serie C e vinta dagli etnei 1-0. In gol Raffaele Pulzone, primo marcatore sul nuovo rettangolo verde. Gli spettatori rimasero positivamente stupiti dalla struttura, notevole considerati i tempi. Il progetto fu dell’architetto Raffaele Leone per conto della ditta di proprietà dell’ingegnere Antonio Ferro. Il Catania chiuse quella stagione al quarto posto. Il Cibali è stato anche lo stadio dell’Atletico Catania e della Jolly Componibili Catania, la squadra di calcio femminile che ha vinto lo scudetto 1978. Dal 2002 è dedicato al “Presidentissimo” Angelo Massimino.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
QUI CATANIA: prima convocazione per D’Ausilio e prima da titolare per Aloi
Articolo successivo
CATANIA-FOGGIA: Metropolitana, orario prolungato
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

CONVOCATI: si rivede Stoppa, 21 rossazzurri a disposizione di Toscano

Redazione - 0
Sono 21 i calciatori convocati dal tecnico rossazzurro Domenico Toscano in vista di Catania-Foggia. Non saranno a disposizione dell'allenatore calabrese gli squalificati Quaini e...

CATANIA-FOGGIA: domenica biglietti in vendita ai botteghini in Piazza Spedini dalle ore 16.00 alle 18.00

CATANIA-FOGGIA: Metropolitana, orario prolungato

QUI CATANIA: prima convocazione per D’Ausilio e prima da titolare per Aloi

VERSO CATANIA-FOGGIA: previsioni meteo al “Massimino”

Seguici su Facebook

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Realizzazione Siti Web