VERSO CATANIA-FOGGIA: quando avvenne l’inaugurazione dello stadio Cibali

C’è un appuntamento storico legato alla disputa di Catania-Foggia, risalente al 28 Novembre 1937. Dopo tre anni di cantiere nacque ufficialmente il nuovo stadio Cibali, nell’omonimo quartiere. Venne inaugurato in coincidenza con la partita tra le due squadre, valida per l’ottava giornata del campionato di Serie C e vinta dagli etnei 1-0. In gol Raffaele Pulzone, primo marcatore sul nuovo rettangolo verde. Gli spettatori rimasero positivamente stupiti dalla struttura, notevole considerati i tempi. Il progetto fu dell’architetto Raffaele Leone per conto della ditta di proprietà dell’ingegnere Antonio Ferro. Il Catania chiuse quella stagione al quarto posto. Il Cibali è stato anche lo stadio dell’Atletico Catania e della Jolly Componibili Catania, la squadra di calcio femminile che ha vinto lo scudetto 1978. Dal 2002 è dedicato al “Presidentissimo” Angelo Massimino.

