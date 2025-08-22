sabato, 23 Agosto 2025
VERSO CATANIA-FOGGIA: quando Crialesi e Barozzi regalarono la vittoria all’Elefante

Detto che la vittoria casalinga contro il Foggia manca, al Catania, dal 2021, prima di allora i rossazzurri non festeggiavano il successo al cospetto dei satanelli dagli anni ’80. Precisamente dalla stagione 1982/83. Un’annata felice per il popolo etneo, con Gianni Di Marzio in panchina che portò l’Elefante in Serie A trionfando negli spareggi romani. Catania che si piazzò al terzo posto nella classifica cadetta, invece il Foggia retrocesse in C. In questa sede ricordiamo proprio il successo conseguito dal Catania allo stadio Cibali il 29 maggio 1983, con i rossazzurri che erano reduci da cinque risultati utili consecutivi.

Per oltre un’ora la partita rimase bloccata sullo 0-0, risultato spesso venutosi a determinare nella storia dei precedenti tra Catania e Foggia in Sicilia. Gli uomini di Di Marzio seppero pazientare, attendendo il momento giusto per colpire. Arrivò al 65′ grazie ad un acuto di Crialesi. Il gol fu un’autentica mazzata per i foggiani che, appena un paio di minuti più tardi, subirono il raddoppio a firma di Barozzi. Nel finale scatto d’orgoglio ospite con Bordon che accorciò le distanze trasformando un calcio di rigore. Risultato finale di 2-1.

VIDEO: le azioni salienti della partita

