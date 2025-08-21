VERSO CATANIA-FOGGIA: quote 1 X 2, cosa dicono le agenzie di scommesse?

giovedì, 21 Agosto 2025
In occasione del match che i rossazzurri disputeranno allo stadio “Angelo Massimino” contro il Foggia, valevole per la prima giornata del girone C di Serie C, le previsioni delle principali agenzie di scommesse sportive internazionali con riferimento alle quote 1 X 2 dell’evento indicano che il segno “1” oscilla tra i valori di 1.40 e 1.44; la “X” tra 3.70 e 3.95; il “2” tra 7.00 e 7.50.

Lo scenario è ben diverso rispetto al precedente confronto esterno con il Crotone, dove i calabresi erano leggermente favoriti nel contesto di un confronto sostanzialmente equilibrato. In questo caso, invece, chiaramente favorita per la vittoria finale è la formazione di mister Toscano. Difficile che si possa concretizzare il risultato di parità nell’arco dei 90′ mentre è piuttosto alta la quota relativa ad un’eventuale affermazione del Foggia. Fiducia da parte dei bookmakers, dunque, sul Catania che non batte il Foggia tra le mura amiche da quattro anni, quando sedeva sulla panchina rossazzurra Giuseppe Raffaele, sempre in Serie C. Vedremo se domenica sera arriverà il momento di sfatare questo piccolo tabù nel contesto di una sfida in cui tradizionalmente è il pareggio il risultato che prevale alle pendici dell’Etna.

