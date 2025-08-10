VERSO CATANIA-VALLETTA: cenni di storia sul club maltese

Il Valletta Football Club, avversario del Catania al “Massimino”, è una società calcistica maltese con sede nella città de La Valletta. Fondato nel 1943, il club rappresenta la capitale maltese nel sistema calcistico nazionale ed è uno dei più titolati del Paese, potendo annoverare nel suo palmarès 25 titoli maltesi, 14 Coppe di Malta e 13 Supercoppe di Malta. Il primo titolo nazionale arrivò nel 1944-45 e fu subito bissato l’anno successivo. Col tempo, la nuova squadra della capitale è riuscita ad insediarsi stabilmente nell’élite del calcio maltese, insidiando l’egemonia storica di Floriana e Sliema Wanderers e arrivando alla conquista del decimo alloro nazionale nel 1977-78.

Particolarmente vincenti per il club furono la fine degli anni novanta, nel quale si segnalano la conquista di quattro titoli di campione di Malta in cinque anni (1996-97, 1997-98, 1998-99 e 2000-01) e la decade apertasi con il 2010, ottenendo il ventesimo titolo nazionale (2010-11) e trionfando in campionato in ben sei edizioni sulle dieci disputate (l’ultima delle quali nel 2018-19). Fra i primati collezionati si segnalano la conquista della Centenary Cup nel 2000 e la vittoria in tutte e sei le competizioni messe in palio dalla federazione maltese nell’anno 2001. Al termine della stagione 2023-24 la squadra biancorossa è retrocessa in seconda divisione per la prima volta nella sua storia, ma a marzo 2025 ha vinto il campionato cadetto ritrovando la massima serie.

Lo stemma della squadra riporta al centro un leone dorato in campo rosso, ripreso dallo stemma della città di La Valletta, ed è sormontato da due stelle dorate, rappresentanti il raggiungimento della vittoria del ventesimo titolo in campionato. In anni più recenti, molti sono i giocatori del Valletta che hanno fornito un contributo alla nazionale maggiore: fra di essi si ricordano Michael Mifsud, il maggior cannoniere della nazionale, Ivan Zammit e Gilbert Agius, recordman di presenze (612) e reti segnate (241) con il club. Il Valletta vanta un totale di 42 partecipazioni alle coppe europee (Intertoto, Coppa UEFA/Europa League), Coppa delle Coppe, Coppa dei Campioni/Champions League). Nella stagione 2019-20 ha per la prima volta raggiunto il terzo turno di una competizione europea, dopo aver ottenuto il passaggio al secondo turno di Champions League battendo il Dudelange.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***