VERSO CATANIA-VALLETTA: Mbende torna al “Massimino” da avversario

Domenica sera il Catania affronterà in amichevole il Valletta FC. Tra le fila dei maltesi figura una vecchia conoscenza dei tifosi rossazzurri. Parliamo di Moise Emmanuel Mbende, difensore afro-tedesco che ha militato proprio tra le fila del Catania nella stagione 2019/20 con 23 apparizioni ed un gol siglato contro il Bisceglie sotto la gestione Lucarelli, in Serie C. Il giocatore classe 1996 affronterà il Catania per la quarta volta in carriera dopo averlo fatto in competizioni ufficiali vestendo le maglie di Viterbese e Monterosi Tuscia.

“Difensore centrale di grande talento con esperienza nei campionati tedesco, inglese, olandese e italiano. Alto 1.95 metri, porta fisicità, leadership e compostezza d’èlite alla nostra difesa, con oltre 200 presenze professionistiche al suo attivo. Un vero punto di riferimento”, con queste parole il Valletta FC ha accolto l’ingaggio di Mbende, avvenuto il mese scorso. Ha indossato ultimamente le casacche di Guidonia Montecelio e Gostivar, club macedone.

