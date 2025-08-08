VERSO CATANIA-VALLETTA: previsti ampi spazi di vuoto domenica al “Massimino”

Serata di sport, intrattenimento, musica ed emozioni rossazzurre. Così ha definito il quotidiano La Sicilia l’evento di domenica, occasione per presentare la squadra ai propri tifosi e disputare un’amichevole con il Valletta FC. Ci sarà anche il presidente Rosario Pelligra. La prevendita dei biglietti, però, considerando anche che siamo sotto ferragosto non decolla. Tutt’altro. Previsti ampi spazi di vuoto domenica sera al “Massimino”. Inoltre la tifoseria organizzata della Curva Sud Catania ha preannunciato attraverso un comunicato che non presenzierà all’appuntamento, non condividendo la politica dei prezzi adottata per l’occasione e, in generale, puntando il dito contro la comunicazione del club nel rapporto con i tifosi.

Dalla Sud sono stati anche esposti striscioni all’esterno dello stadio recanti le scritte “No business” e “Chiacchiere e passerelle ci hanno stancato, dovete vincere il campionato”. Insomma, appare netta la posizione del tifo organizzato in Curva Sud. Il direttore generale Alessandro Zarbano ha esplicitato nei giorni scorsi la volontà di fare ricredere gli scettici. I segnali emersi in questi giorni – a prescindere dalla risposta confortante in sede di campagna abbonamenti – confermano il malcontento di parte della tifoseria e, una volta di più, che a contare saranno i fatti maturati all’interno del rettangolo di gioco.

