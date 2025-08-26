martedì, 26 Agosto 2025
VERSO CAVESE-CATANIA: Martic rientra dalla squalifica

foto Catania FC

Novità sotto il profilo disciplinare per quanto riguarda il Catania, in vista della trasferta di Cava de’ Tirreni. Sabato contro la Cavese l’allenatore rossazzurro riavrà a disposizione Manuel Martic. Il calciatore austriaco, arruolabile sia come centrale di difesa che centrocampista, ha scontato una squalifica risalente al finale della passata stagione, quando militava tra le fila del Lecco. Un’arma in più a disposizione del tecnico Mimmo Toscano che, domenica scorsa, ha potuto disporre in mezzo al campo dei soli Aloi e Corbari, lasciando in panchina i giovani Nicolò Ortoli e Matias Francesco Giardina. Martic ha già esordito in questa stagione al cospetto del Crotone, avversario il 17 agosto in Coppa Italia Serie C. Altri tre turni di stop invece per Alessandro Quaini, al centro di rumors di mercato.

