VERSO CAVESE-CATANIA: per D’Ausilio arriva il momento di giocare dal 1′?

“Non poteva iniziare nel migliore dei modi”. Lo ha scritto lui stesso, via social, a proposito della sua prima gara ufficiale in maglia rossazzurra. Il trequartista Michele D’Ausilio, che il Catania ha prelevato dall’Avellino in questa sessione di calciomercato, è subentrato nel corso della ripresa all’italo-spagnolo Kaleb Jimenez. D’Ausilio ci teneva a fare subito bene, presentandosi davanti al pubblico del “Massimino” con quel mix di tecnica e qualità potenzialmente letale. Era solo il match d’esordio in campionato al cospetto di un avversario con limiti evidenti, ma il buongiorno si vede dal mattino e l’obiettivo non può che essere quello di proseguire la stagione con una mentalità propositiva e vincente, non sottovalutando niente e nessuno. Il Catania punta forte sul calciatore milanese classe 1999, crede molto nelle potenzialità di D’Ausilio, il quale necessita di minutaggio e sabato contro la Cavese si candida a giocare per la prima volta dal 1′ in rossazzurro. Immaginiamo una bella competizione per il posto da titolare con Jimenez, ragazzo tre anni più giovane di lui ma con tanta voglia di esplodere.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***