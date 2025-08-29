venerdì, 29 Agosto 2025
VERSO CAVESE-CATANIA: previsioni meteo al “Lamberti”

foto cavese1919.com

Catania che scenderà in campo sabato per la disputa del match contro la Cavese, in programma allo stadio “Simonetta Lamberti” con fischio d’inizio alle 18:00 e valevole per la seconda giornata del girone C di Serie C. Sulla base delle previsioni meteo, a Cava de’ Tirreni ci si attende una giornata caratterizzata da annuvolamenti con temporali e schiarite. Entrando nel dettaglio, fenomeni temporaleschi alternati a rasserenamenti al mattino, qualche nube sparsa nel primo pomeriggio lascerà il posto ad ampie schiarite nelle ore successive. Nel corso dell’incontro si prevedono venti di moderata intensità con una temperatura effettivamente percepita di circa 25-26 gradi.

