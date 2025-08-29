VERSO CAVESE-CATANIA: primo banco di prova esterno. Le ipotesi di formazione

Per il Catania è giunto il momento di affrontare il primo banco di prova esterno del campionato. Sabato pomeriggio Cicerelli e compagni saranno di scena a Cava de’ Tirreni, campo tradizionalmente ostico per i colori rossazzurri (si contano tre sole affermazioni in undici incontri disputati, di cui l’ultimo firmato Jimenez). La settimana d’avvicinamento al match in terra metelliana è proceduta senza intoppi, mister Toscano punta a cavalcare l’onda lunga del successo casalingo con il Foggia ritrovando l’assetto da trasferta che tante soddisfazioni ha dato lo scorso anno. Il Catania ha vinto le ultime cinque partite di campionato disputate lontano dalle mura amiche nella passata stagione violando i campi di Latina, Messina, Trapani, Cavese e Potenza. Storia vecchia, da riporre nel cassetto dei ricordi dal momento che un nuovo capitolo da scrivere è appena iniziato.

L’assetto tattico da opporre alla Cavese dovrebbe ricalcare interamente (o quasi) quello presentato all’esordio con il Foggia. Nel 3-4-2-1 di partenza, davanti al portiere Dini, agirebbero Ierardi, Di Gennaro e Celli, con Casasola, Corbari, Aloi e Donnarumma in mezzo e i due trequartisti Jimenez (o D’Ausilio) e Cicerelli alle spalle di Forte. Mister Toscano può contare comunque su una panchina lunga e tante alternative per ruolo. Martic rientra dalla squalifica e potrebbe dare il cambio a uno dei due mediani durante l’incontro. Tra i 23 convocati c’è anche Salvatore Caturano, fresco di firma con il club dell’Elefante.

La Cavese che ospita i rossazzurri è una squadra in fase di rodaggio e con un roster ancora da completare. Nelle ultime ore sono stati tesserati il mediano Theophilus Awua e l’ala destra Francesco Orlando, due innesti di categoria che vanno a rimpolpare l’organico a disposizione di mister Franco Prosperi, tecnico che in estate ha preso il posto di Vincenzo Maiuri sulla panchina metelliana e a cui è affidato il compito di condurre la nave in acque sicure dopo la salvezza tranquilla ottenuta la scorsa stagione con l’attuale guida tecnica del Cerignola. Lo schieramento di partenza vedrebbe, nel 3-4-3 di base, Boffelli a protezioni dei legni, Evangelisti, Piana e Loreto dietro, Macchi, Munari, Fornito e Pelamatti a centrocampo con Diarrassouba e Fella che agirebbero ai lati di Guida.

Trasferta vietata ai residenti nella provincia di Catania. L’incontro sarà diretto dal sig. Mario Picardi della sezione AIA di Viareggio, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Matteo Lauri di Gubbio e Luigi Ingenito di Piombino; IV Ufficiale Simone Gavini di Aprilia, Operatore FVS Pierpaolo Vitale di Salerno. Il match sarà visibile a pagamento su Sky, in streaming su Sky Go, NOW e OneFootball. L’emittente locale Telecolor (canale 11 DTT) trasmetterà la gara in differita lunedì 1° settembre a partire dalle 22:15.

