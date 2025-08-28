giovedì, 28 Agosto 2025
VERSO CAVESE-CATANIA: quando un lampo di Jimenez regalò i tre punti ai rossazzurri

foto Catania FC

Il Catania torna a Cava de’ Tirreni. Lo fa a distanza di quattro mesi dall’ultima volta, quando i rossazzurri di Mimmo Toscano piegarono di misura la resistenza della Cavese in campionato. In quella occasione i rossazzurri rialzarono subito la testa, riscattando la sconfitta interna con l’Avellino. 0-1 finale, vittoria “maschia”, ottenuta su un campo ostico in un contesto tattico equilibrato e conseguendo il sesto risultato utile consecutivo in trasferta. Decise l’incontro il gol di Jimenez al 60′.

L’italo-spagnolo, partito inizialmente dalla panchina, subentrò nella ripresa ad uno spento Frisenna, a sua volta schierato dal 1′ nella posizione di trequartista insieme con Lunetta alle spalle di Inglese. Nella circostanza del gol, pregevole la giocata di Celli sulla sinistra, servizio a beneficio di Jimenez, palla in mezzo e tiro imparabile dell’ex Vicenza sotto l’incrocio dei pali. Rete fondamentale per il Catania, piegando le resistenze di un avversario che, comunque, provò fino alla fine a trovare la via della rete con Chiricò che proprio allo scadere dei ben 9′ di recupero concessi colpì in pieno la traversa sfiorando il classico gol dell’ex.

VIDEO: gli highlights della partita

Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

