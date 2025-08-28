giovedì, 28 Agosto 2025
VERSO CAVESE-CATANIA: quote 1 X 2, cosa dicono le agenzie di scommesse?

In occasione del match che i rossazzurri disputeranno allo stadio “Simonetta Lamberti” contro la Cavese, valevole per la seconda giornata del girone C di Serie C, le previsioni delle principali agenzie di scommesse sportive internazionali con riferimento alle quote 1 X 2 dell’evento indicano che il segno “1” oscilla tra i valori di 3.20 e 3.60; la “X” tra 2.90 e 3.20; il “2” tra 2.00 e 2.25. Lo scenario è ben diverso rispetto al precedente confronto interno con il Foggia, dove gli etnei erano largamente favoriti nel contesto di un confronto rivelatosi poi a senso unico. In questo caso, invece, la formazione di Mimmo Toscano è favorita per la vittoria finale, ma non si tratta di un pronostico nettamente favorevole. Fiducia da parte dei bookmakers nei confronti del Catania ma in un contesto tutt’altro che da sottovalutare, su un campo mai facile da espugnare e storicamente insidioso anche per i colori rossazzurri.

