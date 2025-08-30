VERSO CAVESE-CATANIA: sfida al “Lamberti”, ricordi da ex per Pastore

Il Catania quest’oggi affronta la Cavese allo stadio “Simonetta Lamberti” ed è una sfida che evoca il ricordo dell’esperienza vissuta da Ivano Pastore, attuale direttore sportivo rossazzurro, a Cava de’ Tirreni negli anni ’90’. Lui, salernitano di nascita, vestì la maglia degli aquilotti nella stagione 1997/98. Pastore proveniva dalla proficua esperienza di Marsala e fu un perno della retroguardia cavese in Serie C2. I campani, neo promossi dalla D, costruirono una squadra attrezzata sulla carta per disputare un torneo di vertice, invece conclusero la stagione al dodicesimo posto per via anche di alcune vicissitudini societarie che destabilizzarono l’ambiente.

Si ricorda, comunque, la positiva avventura di Pastore che giocò quasi tutte le gare della Cavese dal 1′ rivelandosi un elemento insostituibile in difesa. Curiosità: in quel campionato Pastore scese in campo contro il Catania sia nel match d’andata al “Lamberti” che in quello di ritorno al “Cibali”. A Cava, i padroni di casa vinsero 2-1 con gol decisivo di Ambrosi (futuro rossazzurro) nella ripresa, Ricca e Sardone gli altri marcatori dell’incontro; in Sicilia il Catania calò il poker con reti di Pellegrini, Piperissa e Lugnan (doppietta); ancora in gol Ambrosi per la Cavese fissando il definitivo 4-1.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***