VERSO CAVESE-CATANIA: una trentina di tifosi rossazzurri nel Settore Ospiti

C’era tempo fino alle ore 19:00 di venerdì 29 Agosto per acquistare i tagliandi nel settore espressamente riversato ai tifosi ospiti presso lo stadio “Simonetta Lamberti” di Cava de’ Tirreni, teatro della sfida Cavese-Catania, valevole per la seconda giornata del girone C di Serie C. Biglietti disponibili esclusivamente per i tifosi non residenti nella provincia di Catania su decisione degli organi competenti. Ebbene nel Settore Ospiti dell’impianto sportivo campano saranno presenti 27 fan rossazzurri. Il numero, naturalmente, sarebbe stato decisamente più elevato in caso di trasferta ‘libera’ ma c’è chi, malgrado fosse residente fuori Catania e provincia, ha fatto di tutto per esserci, pronto a dare il proprio sostegno alla squadra di mister Toscano sabato.

