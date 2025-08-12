martedì, 12 Agosto 2025
VERSO CROTONE-CATANIA: arbitrerà l'incontro Striamo di Salerno

Sono stati designati gli arbitri in occasione del primo turno eliminatorio di Coppa Italia Serie C. Crotone-Catania, match in programma domenica sera allo stadio “Ezio Scida”, sarà diretto da Stefano Striamo della sezione AIA di Salerno, coadiuvato dagli assistenti Pierpaolo Vitale (Salerno) e Cristian Robilotta (Sala Consilina). Quarto ufficiale Maria Marotta (Sapri).

Nessun precedente tra le due squadre con il “fischietto” campano, alla seconda stagione tra i professionisti e reduce da una continua crescita che l’ha consacrato negli ultimi anni come uno dei migliori direttori di gara in Serie D. Curiosità: oltre al ruolo di arbitro, Striamo possiede una laurea triennale in Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale, con specializzazione in Gestione di impresa ed è un esperto gestore di rapporti commerciali, specializzato nel settore dei bar e delle pasticcerie nelle zone di Salerno e provincia.

Il sig. Striamo ha diretto finora 10 partite in Serie C (Coppa Italia di categoria compresa) estraendo 40 cartellini gialli e 2 rossi, fischiando un calcio di rigore. Il bilancio aggiornato delle partite dirette in terza serie è di 3 vittorie per le squadre di casa, 4 pareggi e 3 successi per le formazioni impegnate in trasferta. Limitatamente al girone C ha arbitrato una sola gara fino a questo momento: la vittoria di misura del Foggia ai danni del Latina risalente al 19 gennaio di quest’anno. Il 15 febbraio 2025 l’ultimo successo esterno in un incontro diretto da Striamo: Pergolettese 1-2 Novara (Serie C girone A)

