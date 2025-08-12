VERSO CROTONE-CATANIA: entrambe vengono da un 6-0, domenica in campo formazioni simili a quelle degli ultimi test?

Prima di confrontarsi allo “Scida”, Crotone e Catania hanno sostenuto un’amichevole nei giorni scorsi: i rossoblu hanno sfidato la Rossanese, i rossazzurri i maltesi del Valletta FC. Il risultato sul campo ha premiato entrambe le squadre, vittoriose con il medesimo risultato (6-0). Buone risposte fornite dalle due compagini in vista dell’impegno di domenica sera, che rappresenta un banco di prova interessante per testare stato di forma e ambizioni, vedendo a che punto è il lavoro dei due tecnici quando si avvicina l’esordio in campionato.

Probabilmente le formazioni schierate in campo saranno simili a quelle proposte negli ultimi test. Il Catania di mister Toscano ha opposto nel primo tempo Dini in porta; Ierardi, Di Gennaro e Celli in difesa; Casasola, Corbari, Quaini e Donnarumma a centrocampo; Jimenez e Cicerelli alle spalle di Forte. L’allenatore degli etnei potrebbe riproporre lo stesso undici sulla base del 3-4-2-1 o apportare qualche lieve modifica (ad esempio Aloi al posto di Quaini?). Idem Emilio Longo, mister del Crotone, che ha opposto alla Rossanese un 4-2-3-1 con inizialmente Merelli; Leo, Cargnelutti, Di Pasquale, Guerra; Gallo, Vinicius; Zunno, Murano, Maggio; Gomez.

