martedì, 12 Agosto 2025
VERSO CROTONE-CATANIA: entrambe vengono da un 6-0, domenica in campo formazioni simili a quelle degli ultimi test?

Livio Giannotta
By Livio Giannotta
0
147
foto Catania FC

Prima di confrontarsi allo “Scida”, Crotone e Catania hanno sostenuto un’amichevole nei giorni scorsi: i rossoblu hanno sfidato la Rossanese, i rossazzurri i maltesi del Valletta FC. Il risultato sul campo ha premiato entrambe le squadre, vittoriose con il medesimo risultato (6-0). Buone risposte fornite dalle due compagini in vista dell’impegno di domenica sera, che rappresenta un banco di prova interessante per testare stato di forma e ambizioni, vedendo a che punto è il lavoro dei due tecnici quando si avvicina l’esordio in campionato.

Probabilmente le formazioni schierate in campo saranno simili a quelle proposte negli ultimi test. Il Catania di mister Toscano ha opposto nel primo tempo Dini in porta; Ierardi, Di Gennaro e Celli in difesa; Casasola, Corbari, Quaini e Donnarumma a centrocampo; Jimenez e Cicerelli alle spalle di Forte. L’allenatore degli etnei potrebbe riproporre lo stesso undici sulla base del 3-4-2-1 o apportare qualche lieve modifica (ad esempio Aloi al posto di Quaini?). Idem Emilio Longo, mister del Crotone, che ha opposto alla Rossanese un 4-2-3-1 con inizialmente Merelli; Leo, Cargnelutti, Di Pasquale, Guerra; Gallo, Vinicius; Zunno, Murano, Maggio; Gomez.

Livio Giannotta
Livio Giannottahttps://www.tuttocalciocatania.com
"Le idee ispirate dal coraggio sono come le pedine negli scacchi. Possono essere mangiate ma anche dare avvio ad un gioco vincente". Parole del grande scrittore tedesco Johann Wolfgang Von Goethe che mi hanno spinto all'ideazione di 'TuttoCalcioCatania.com'. Un progetto che parte da lontano e si pone l'obiettivo di fare informazione responsabilmente e consapevolmente. Direttore della testata giornalistica catanese e "stakanovista editoriale", mi avvalgo del contributo di un gruppo di lavoro brillante e motivato.

