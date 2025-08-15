VERSO CROTONE-CATANIA: esaurito anche il settore distinti centrale dello stadio “Scida”

600 tifosi catanesi previsti in Calabria? Sì, se consideriamo i tagliandi venduti esclusivamente nel settore ospiti dello stadio “Ezio Scida”, teatro della sfida di domenica sera in Coppa Italia Serie C tra Crotone e Catania. In realtà la rappresentanza di fede rossazzurra sarà ancora più numerosa a Crotone. Sulla delle indicazioni riportate sul sito di TicketOne, è facile riscontrare come – a parte il settore ospiti – risultino esauriti anche i biglietti che erano stati messi a disposizione per il settore distinti centrale, popolato nella stragrande maggioranza da sostenitori del Catania non essendo previsti restrizioni di alcun tipo. Ad oggi, venerdì 15 agosto, è alta la disponibilità negli altri settori dell’impianto sportivo crotonese e media nella tribuna super vip.

