venerdì, 15 Agosto 2025
HomeCatania NewsVERSO CROTONE-CATANIA: esaurito anche il settore distinti centrale dello stadio "Scida"
Catania NewsFocusLega ProPrimo PianoProssimo Avversario

VERSO CROTONE-CATANIA: esaurito anche il settore distinti centrale dello stadio “Scida”

Redazione
By Redazione
0
345
foto F.C. Crotone

600 tifosi catanesi previsti in Calabria? Sì, se consideriamo i tagliandi venduti esclusivamente nel settore ospiti dello stadio “Ezio Scida”, teatro della sfida di domenica sera in Coppa Italia Serie C tra Crotone e Catania. In realtà la rappresentanza di fede rossazzurra sarà ancora più numerosa a Crotone. Sulla delle indicazioni riportate sul sito di TicketOne, è facile riscontrare come – a parte il settore ospiti – risultino esauriti anche i biglietti che erano stati messi a disposizione per il settore distinti centrale, popolato nella stragrande maggioranza da sostenitori del Catania non essendo previsti restrizioni di alcun tipo. Ad oggi, venerdì 15 agosto, è alta la disponibilità negli altri settori dell’impianto sportivo crotonese e media nella tribuna super vip.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
CURIOSITA’: “Il Nobile Calcio” ricorda quando il Catania vestì le maglie dei suoi tifosi
Articolo successivo
TOSCANO: sabato conferenza stampa in vista di Crotone-Catania
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici su Facebook

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Realizzazione Siti Web