VERSO CROTONE-CATANIA: il match dello “Scida” diventa anche un esame in chiave mercato

Livio Giannotta
foto Catania FC

Il raggiungimento dell’accordo (mancano solo alcuni dettagli da sistemare) con la Sampdoria per il trasferimento in rossazzurro di Simone Leonardi cambierà, inevitabilmente, qualcosa per quanto concerne la composizione della lista degli attuali 23. Inevitabili più cessioni da portare a termine nei prossimi giorni o, in caso contrario, il mantenimento in squadra di qualche elemento pur non facendo parte della lista, quindi non utilizzabile in campionato.

In questa fase della stagione in cui cominciano i primi impegni ufficiali, impazza il calciomercato. L’arrivo di Leonardi determinerà la chiusura delle entrate in casa Catania, oppure ci saranno altre novità, magari l’arrivo di un’ulteriore punta o un centrocampista? In tal caso, come già riportato in altre occasioni, non è da escludere la possibilità che si registri qualche partenza inaspettata. Ecco che l’esordio in Coppa Italia Serie C degli etnei sul campo del Crotone può rappresentare anche un esame in chiave mercato.

Capendo più da vicino cosa serve davvero alla squadra di mister Toscano da qui alla chiusura del calciomercato e di quali altri giocatori dell’attuale rosa privarsi. In tale contesto la trasferta dello “Scida” è anche una tappa utile affinchè giocatori che si presume siano in uscita dimostrino di valere la permanenza a Catania, giocandosi fino in fondo tutte le proprie carte. Ormai ci siamo, sta arrivando il momento decisivo per la chiusura della lista e l’avvio a tutti gli effetti della stagione 2025/26. Ultime scelte definitive, poi a parlare sarà solo e soltanto il rettangolo verde.

