VERSO CROTONE-CATANIA: le ipotesi di formazione, Jimenez e Cicerelli sulla trequarti?

Dal comunicato ufficiale emesso dal Catania FC si evince come l’allenatore Domenico Toscano non potrà disporre di diverse pedine allo stadio “Scida”, dove i rossazzurri affronteranno il Crotone per il primo turno eliminatorio di Coppa Italia Serie C.

Provando ad ipotizzare l’undici che il mister schiererà domenica sera in Calabria, per quanto concerne il reparto arretrato Ierardi, Di Gennaro e Celli agirebbero davanti a Dini; Casasola, Corbari, Quaini e Donnarumma in mezzo al campo con Jimenez e Cicerelli a sostegno dell’unica punta Forte nel collaudato 3-4-2-1. Significherebbe, in tal caso, confermare la stessa formazione di partenza opposta nella vittoriosa amichevole disputata al “Massimino” contro il Valletta FC. Possibili soluzioni alternative: Bethers in porta; Martic, Allegretto, Pieraccini in difesa; Raimo, Aloi, Lunetta a centrocampo; D’Andrea in attacco. Arbitrerà l’incontro, lo ricordiamo, il sig. Stefano Striamo della sezione AIA di Salerno, coadiuvato dagli assistenti Pierpaolo Vitale (Salerno) e Cristian Robilotta (Sala Consilina). Quarto ufficiale Maria Marotta (Sapri).

