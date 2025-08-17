domenica, 17 Agosto 2025
HomeCatania NewsVERSO CROTONE-CATANIA: quote 1 X 2, cosa dicono le agenzie di scommesse?
Catania NewsCosa Dicono le AgenzieLega ProPrimo PianoProssimo Avversario

VERSO CROTONE-CATANIA: quote 1 X 2, cosa dicono le agenzie di scommesse?

Redazione
By Redazione
0
337

In occasione del match che i rossazzurri disputeranno allo stadio “Ezio Scida” contro il Crotone, valevole per il primo turno eliminatorio di Coppa Italia Serie C, le previsioni delle principali agenzie di scommesse sportive internazionali con riferimento alle quote 1 X 2 dell’evento indicano che il segno “1” oscilla tra i valori di 2.15 e 2.20; la “X” tra 3.00 e 3.20; il “2” tra 2.95 e 3.05. Lo scenario è quello di un confronto sostanzialmente equilibrato. Leggermente favorita per la vittoria finale la formazione di casa, ma le quote sono poco elevate anche in relazione ad un eventuale successo esterno o risultato di parità nell’arco dei 90′. Ricordiamo che, in caso di acquisizione del pareggio al termine dei minuti regolamentari, si andrebbe direttamente ai calci di rigore senza passare dai supplementari.

Il Catania non vince a Crotone, in Coppa Italia Serie C, dall’8 dicembre 1999. Allora gli etnei allenati da Giovanni Simonelli si aggiudicarono il match di ritorno degli Ottavi di finale per 0-1 grazie al gol messo a segno da Passiatore al 62′. Successo che, tuttavia, non fu sufficiente per superare il turno vista la sconfitta casalinga maturata nella gara d’andata con il risultato di 1-2 in favore degli uomini di mister Antonello Cuccureddu (decisivo il “peso” delle reti in trasferta dei calabresi, ndr).

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
LA SICILIA: “Catania, a Crotone ultimo rodaggio utile per il campionato”
Articolo successivo
MERCATO: De Rose-Cosenza, c’è il gradimento del giocatore
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

QUI CATANIA: ecco la formazione scelta dai tifosi contro il Crotone

Redazione - 0
In occasione del match dello stadio "Ezio Scida" contro il Crotone, mister Domenico Toscano farebbe bene a schierare il seguente undici rossazzurro secondo la maggioranza...

MORACE: “Leonardi, ricordo ancora quando lo vidi per strada la prima volta…”

ACCADDE OGGI: 17 agosto 1934, nasceva il grande ex Catania Calvanese

MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità di venerdì, sabato e domenica (15/16/17 agosto)

CROTONE-CATANIA: Baudo, rossazzurri in campo con il lutto al braccio

Seguici su Facebook

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Realizzazione Siti Web