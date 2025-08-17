VERSO CROTONE-CATANIA: quote 1 X 2, cosa dicono le agenzie di scommesse?

In occasione del match che i rossazzurri disputeranno allo stadio “Ezio Scida” contro il Crotone, valevole per il primo turno eliminatorio di Coppa Italia Serie C, le previsioni delle principali agenzie di scommesse sportive internazionali con riferimento alle quote 1 X 2 dell’evento indicano che il segno “1” oscilla tra i valori di 2.15 e 2.20; la “X” tra 3.00 e 3.20; il “2” tra 2.95 e 3.05. Lo scenario è quello di un confronto sostanzialmente equilibrato. Leggermente favorita per la vittoria finale la formazione di casa, ma le quote sono poco elevate anche in relazione ad un eventuale successo esterno o risultato di parità nell’arco dei 90′. Ricordiamo che, in caso di acquisizione del pareggio al termine dei minuti regolamentari, si andrebbe direttamente ai calci di rigore senza passare dai supplementari.

Il Catania non vince a Crotone, in Coppa Italia Serie C, dall’8 dicembre 1999. Allora gli etnei allenati da Giovanni Simonelli si aggiudicarono il match di ritorno degli Ottavi di finale per 0-1 grazie al gol messo a segno da Passiatore al 62′. Successo che, tuttavia, non fu sufficiente per superare il turno vista la sconfitta casalinga maturata nella gara d’andata con il risultato di 1-2 in favore degli uomini di mister Antonello Cuccureddu (decisivo il “peso” delle reti in trasferta dei calabresi, ndr).

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***