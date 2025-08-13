VERSO CROTONE-CATANIA: sarà staffetta Jimenez-D’Ausilio?

Si è allenato regolarmente o quasi, fin da inizio ritiro. Kaleb Jimenez è sceso in campo per disputare anche l’amichevole di domenica scorsa al “Massimino” contro il Valletta FC, giocando dal 1′ ed evidenziando qualche lampo e giocata di pregevole fattura con una partecipazione attiva allo sviluppo della manovra. E’ andato anche vicino a quello che sarebbe stato un gol nel corso del primo tempo. L’italo-spagnolo si candida a vestire una maglia da titolare anche a Crotone, momento in cui si comincerà a fare sul serio trattandosi del primo impegno ufficiale (Coppa Italia Serie C) per il Catania.

Altra occasione per mettere minuti nelle gambe con la possibilità di vedere, nell’arco dei 90′, una staffetta tra lo stesso Jimenez e Michele D’Ausilio, freschissimo neo acquisto rossazzurro. Il giocatore proveniente dall’Avellino si è allenato parzialmente con gli irpini le scorse settimane, ma non ha lo stesso minutaggio dell’ex Vicenza. Uno dei due giocherebbe dall’inizio allo “Scida” sulla trequarti in coppia con Cicerelli, l’altro potrebbe subentrare in corso d’opera. Prime ipotesi di formazione in vista di un match che darà qualche indicazione in più sul potenziale e la condizione generale della squadra.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***