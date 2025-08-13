mercoledì, 13 Agosto 2025
HomeCatania NewsAllenamentiVERSO CROTONE-CATANIA: sarà staffetta Jimenez-D'Ausilio?
Catania NewsAllenamentiFocusLega ProPrimo Piano

VERSO CROTONE-CATANIA: sarà staffetta Jimenez-D’Ausilio?

Redazione
By Redazione
0
236
foto Catania FC

Si è allenato regolarmente o quasi, fin da inizio ritiro. Kaleb Jimenez è sceso in campo per disputare anche l’amichevole di domenica scorsa al “Massimino” contro il Valletta FC, giocando dal 1′ ed evidenziando qualche lampo e giocata di pregevole fattura con una partecipazione attiva allo sviluppo della manovra. E’ andato anche vicino a quello che sarebbe stato un gol nel corso del primo tempo. L’italo-spagnolo si candida a vestire una maglia da titolare anche a Crotone, momento in cui si comincerà a fare sul serio trattandosi del primo impegno ufficiale (Coppa Italia Serie C) per il Catania.

Altra occasione per mettere minuti nelle gambe con la possibilità di vedere, nell’arco dei 90′, una staffetta tra lo stesso Jimenez e Michele D’Ausilio, freschissimo neo acquisto rossazzurro. Il giocatore proveniente dall’Avellino si è allenato parzialmente con gli irpini le scorse settimane, ma non ha lo stesso minutaggio dell’ex Vicenza. Uno dei due giocherebbe dall’inizio allo “Scida” sulla trequarti in coppia con Cicerelli, l’altro potrebbe subentrare in corso d’opera. Prime ipotesi di formazione in vista di un match che darà qualche indicazione in più sul potenziale e la condizione generale della squadra.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
CATANIA: il possibile cammino in Coppa Italia Serie C fino ai quarti di finale
Articolo successivo
QUI CATANIA: mercato delle punte, affondo decisivo nelle ultime due settimane
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici su Facebook

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Realizzazione Siti Web