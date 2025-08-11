martedì, 12 Agosto 2025
VERSO CROTONE-CATANIA: si cerca di recuperare Stoppa

foto Catania FC

Domenica sera è stato presentato ufficialmente prima del fischio d’inizio, comunicando che indosserà la divisa numero 11 nella stagione 2025/26. Stoppa, però, non ha preso parte al confronto amichevole con il Valletta FC, non figurando nemmeno in panchina. Come lui, vari giocatori in uscita oltre a Di Tacchio e Rolfini. Gli ultimi due, già dalla parte finale del ritiro svolto a Norcia accusano qualche problema fisico. Lo staff medico rossazzurro prosegue con cautela nel trattamento del loro percorso di recupero. In vista di Crotone-Catania, prima tappa ufficiale della stagione (Coppa Italia Serie C), si proverà a riaggregare regolarmente al gruppo almeno Stoppa. Mister Toscano ha sottolineato come il giocatore abbia riportato una botta al fianco e non presenti fratture ossee.

