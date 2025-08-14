giovedì, 14 Agosto 2025
HomeCatania NewsVERSO CROTONE-CATANIA: uno "squalo" nella tana degli "squali", Forte ha già morso...
Catania NewsIl PersonaggioCuriositàLega ProPrimo PianoProssimo AvversarioSerie B

VERSO CROTONE-CATANIA: uno “squalo” nella tana degli “squali”, Forte ha già morso i rossoblu

Redazione
By Redazione
0
500
foto S.S. Juve Stabia

Il soprannome ‘squalo’ risale a quando militava nella Primavera dell’Inter, gli fu affibbiato da un telecronista a cui ricordava l’ex attaccante del Manchester City Álvaro Negredo. Ancora oggi a Francesco Forte il soprannome piace, non a caso è solito esultare con la mano aperta sulla testa mimando una pinna. Domenica sera affronterà gli ‘squali’ rossoblu allo stadio “Ezio Scida” e chissà che il neo acquisto del Catania non possa fare la differenza proprio contro il Crotone. In carriera la punta romana classe 1993 ha già morso la formazione pitagorica due volte su tre partite disputate contribuendo alle vittorie per 3-2 e 3-1 ottenute rispettivamente nel 2020 e 2022 con le maglie di Juve Stabia e Benevento nel campionato di Serie B, in entrambi i casi l’ex rossazzurro Fabio Caserta sedeva in panchina. Forte ci riproverà domenica.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
MERCATO: ora è anche ufficiale, D’Emilio saluta Catania e va al Gela
Articolo successivo
STAMPA NAZIONALE – Binda: “Catania, Benevento e Salernitana se la giocheranno ad armi pari”
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici su Facebook

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Realizzazione Siti Web