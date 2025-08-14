VERSO CROTONE-CATANIA: uno “squalo” nella tana degli “squali”, Forte ha già morso i rossoblu

Il soprannome ‘squalo’ risale a quando militava nella Primavera dell’Inter, gli fu affibbiato da un telecronista a cui ricordava l’ex attaccante del Manchester City Álvaro Negredo. Ancora oggi a Francesco Forte il soprannome piace, non a caso è solito esultare con la mano aperta sulla testa mimando una pinna. Domenica sera affronterà gli ‘squali’ rossoblu allo stadio “Ezio Scida” e chissà che il neo acquisto del Catania non possa fare la differenza proprio contro il Crotone. In carriera la punta romana classe 1993 ha già morso la formazione pitagorica due volte su tre partite disputate contribuendo alle vittorie per 3-2 e 3-1 ottenute rispettivamente nel 2020 e 2022 con le maglie di Juve Stabia e Benevento nel campionato di Serie B, in entrambi i casi l’ex rossazzurro Fabio Caserta sedeva in panchina. Forte ci riproverà domenica.

