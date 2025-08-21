VERSO CATANIA-FOGGIA: l’ultima vittoria rossazzurra al “Massimino”

giovedì, 21 Agosto 2025
17 gennaio 2021. Ad oggi è l’ultima affermazione dell’Elefante tra le mura amiche al cospetto del Foggia, avversario domenica sera allo stadio “Angelo Massimino”. I rossazzurri, per la prima volta sotto gli occhi di Joe Tacopina, allora interessato ad acquisire il Catania ma la trattativa non andò a buon fine, ottennero il primo successo dell’anno nuovo.

Al quarto d’ora di gioco si sbloccò il risultato. Palla dentro di Piccolo per Sarao, sponda deliziosa di tacco per Dall’Oglio che in diagonale battè Fumagalli. Gli etnei continuarono a spingere. Poco prima dell’intervallo, tuttavia, gli ospiti trovarono il pari. Su gli svilippi di un calcio d’angolo di Curcio, Dell’Agnello staccò di testa mandando il pallone ad insaccarsi nell’angolo più lontano. Doccia fredda per i rossazzurri che, però, iniziarono la ripresa con ancora più rabbia e determinazione. Al minuto 51 splendido pallone filtrante del Catania di Russotto a beneficio di Piccolo, che in diagonale superò Fumagalli per il raddoppio. Nei minuti successivi l’ex Curcio si rese pericoloso, ma furono soprattutto gli etnei a creare presupposti interessanti sfiorando il tris con Calapai nel finale. Sedeva sulla panchina del Catania Giuseppe Raffaele, attuale allenatore della Salernitana.

VIDEO: gli highlights della partita

TABELLINO PARTITA

MARCATORI: 15′ Dall’Oglio, 45′ Dell’Agnello, Piccolo

CATANIA (3-4-3): Confente; Sales, Silvestri, Tonucci; Calapai, Welbeck, Dall’Oglio (66′ Rosaia), Zanchi (65′ Biondi); Piccolo (87′ Izco), Sarao (80′ Reginaldo), Russotto (65′ Manneh).
A disp. di Raffaele: Martinez, Pellegrini, Claiton, Noce, Albertini, Maldonado, Vrikkis.

FOGGIA (3-5-2): Fumagalli; Anelli, Gavazzi, Galeotafiore (45′ Germinio); Kalombo, Garofalo (68′ Morrone), Salvi (84′ Raggio Garibaldi), Rocca (39′ D’Andrea), Cardamone (45′ Di Jenno); Curcio, Dell’Agnello.
A disp. di Marchionni: Vitali, Pompa, Lucarelli, Germinio, Di Masi, Agostinone, Di Jenno, Moreschini, Aramini.

ArbitroMarco Gualtieri (Asti)
Assistenti: Giacomo Pompei Poentini (Pesaro) e Simone Teodori (Fermo).
Quarto ufficiale: Dario Madonia (Palermo)

NOTE: 1′ di recupero p.t.; 4′ di recupero s.t.

AMMONITI: Salvi, Sarao, Kalombo, D’Andrea, Sales

