VERSO IL CAMPIONATO: Toscano si attende progressi dalla squadra

Sono gli ultimi giorni che precedono l’inizio del campionato. Per il Catania si avvicina l’esordio casalingo con il Foggia: l’obiettivo è partire subito con il piede giusto, provando a mettere in cascina i primi tre punti del nuovo torneo. Archiviata l’eliminazione dalla Coppa Italia di Serie C, è giunto il momento di concentrare le energie psicofisiche sul debutto contro i satanelli.

Il campionato è l’obiettivo principale su cui far convergere tutte le risorse fisiche e mentali, gli etnei puntano a recitare un ruolo da protagonisti provando a capitalizzare il lavoro svolto da mister Toscano. Il tecnico calabrese, che ai piedi dell’Etna insegue la sua sesta promozione in carriera, si attende progressi dalla squadra rispetto alla gara di coppa. Domenica scorsa il Catania si è espresso a sprazzi tra meccanismi di gioco ancora da oleare e alcuni uomini attardati dal punto di vista atletico. Occorre entrare subito in clima campionato, dando un segnale in primis a se stessi e poi alla folta e agguerrita concorrenza per i vertici della classifica.

Da valutare le condizioni fisiche dei giocatori che non sono stati convocati per la trasferta di Crotone: Di Tacchio, Frisenna, Forti, Luperini, Stoppa, Rolfini e D’Ausilio. Il trequartista milanese, pezzo pregiato del mercato estivo e attesa pedina dello scacchiere tattico, sta seguendo un programma individuale volto a riacquisire lo stato di forma ideale. A centrocampo le scelte appaiono pressoché obbligate, con Aloi e Corbari chiamati a comporre la coppia mediana in assenza degli squalificati Martic e Quaini. L’austriaco dovrà osservare un turno di stop mentre il “jolly” lombardo salterà le prime quattro giornate di campionato.

Nel frattempo in città sale l’attesa per l’esordio. La campagna abbonamenti, entrata nella fase della vendita libera, procede spedita con oltre 11mila sottoscrizioni effettuate. Per domenica è lecito attendersi una buona cornice di pubblico a spingere Toscano e i suoi ragazzi nei primi 90′ del torneo.

