ZARBANO: “Sento una responsabilità verso città e club. Faremo ricredere gli scettici. Nostra campagna acquisti non fatta con le figurine”

Parla il direttore generale del Catania Alessandro Zarbano, ai microfoni del Corriere dello Sport:

“Sento una responsabilità nei confronti della città, della tifoseria e pure della stessa società. Siamo venuti qui per ottenere risultati importanti. Questi si raggiungono attraverso il percorso del lavoro. Certo, alla fine può andare bene come può andare male, ma se si lavora come si deve almeno si sta in pace con la propria coscienza, consapevoli che non si è lasciato niente di intentato“.

“Di sicuro ci siamo dati delle linee guida da cui non si può derogare. Innanzitutto occorre fare squadra fra la parte tecnica e quella societaria del club, poi bisogna anche fare delle valutazioni su quelli che sono stati gli errori commessi in passato e dal passato prendere le cose buone, che ci sono state. Insomma bisogna dare continuità senza stravolgimenti, fare scelte funzionali all’idea di gioco del tecnico, col quale parliamo di frequente e c’è sintonia: le uscite di tanti giocatori sono frutto di questo dialogo. Noi abbiamo la necessità di lavorare con un gruppo di massimo 23 giocatori. E in tal senso da qui a tutto agosto faremo ancora degli aggiustamenti. Abbiamo svolto un ritiro lungo perché abbiamo voluto che il gruppo si cementasse. Per il resto è vero potrebbe accadere di non avere tutti i ruoli coperti ma il tempo per rimediare non manca“.

“La nostra non è stata una campagna acquisti fatta con le figurine. Tifosi? C’è una lievissima flessione in sede di prelazione per gli abbonati, è vero. Ci può stare. Io sono convinto che faremo ricredere gli scettici. Salernitana e Benevento sono squadre forti e da rispettare, ma attenti anche a club di minor blasone. Attenzione, nessuna paura da parte nostra, siamo convinti di quello che andiamo a fare. Il calendario? Non c’è alcuna certezza che sia stato a noi sfavorevole e se dovesse andare male col Crotone, beh ricordo con i dovuti distinguo, anche il Napoli lo scorso anno cominciò con una sconfitta. Poi sappiamo come è andata a finire“.

