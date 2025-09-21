A MENTE FREDDA | Catania, che succede? Squadra diventata prevedibile, servono nuove soluzioni

Doveva essere la partita del riscatto immediato. Invece il confronto casalingo con il Sorrento ha fruttato un solo punto al Catania. I rossazzurri ripartono dal 4-1 di Cosenza con un pareggio a reti bianche. Catania che non riesce a perforare la difesa del Sorrento creando pochissimi pericoli dalle parti di Harrasser e rischiando addirittura il ko. Per fortuna del Catania Dini ha evitato il peggio, neutralizzando il rigore calciato da D’Ursi. Di positivo c’è proprio questo, l’avere mantenuto la porta inviolata per l’intera durata del match. Segnali di una ritrovata solidità difensiva. Troppo poco in un contesto di gara dove vincere era ampiamente alla portata contro un avversario combattivo come un pò tutte le compagini della categoria, ma non trascendentale.

L’ordine tattico del Sorrento ha preso il sopravvento, chiudendo ogni spazio alla squadra di mister Toscano che ha avuto il pallino del gioco, palesando però una costruzione lenta e, ancor peggio, prevedibile. Si è fatta sentire a sinistra l’assenza di Donnarumma, al suo posto ha agito Celli che pur non lesinando impegno non ha la stessa gamba del compagno, capace di assicurare molte più accelerazioni sulla corsia. Nel versante opposto Casasola, alla ricerca della migliore condizione, non ha avuto il passo giusto per impensierire i costieri. Arginando o limitando il Catania sulle fasce laterali, gran parte del potenziale rossazzurro è stata disinnescata.

In mediana tanta legna con la ritrovata coppia Di Tacchio-Quaini, ma poca qualità. Qualità che avrebbe dovuto mettere al servizio dei compagni con molta più regolarità tra la linea di centrocampo e d’attacco Jimenez, il quale non è riuscito a supportare adeguatamente la squadra nelle due fasi. Fin troppo spesso la soluzione era una soltanto: palla a Cicerelli, nella speranza che il fantasista pugliese inventasse qualcosa. Forte, al centro dell’attacco, è stato invece l’ombra di se stesso.

Il solito Lunetta ha vivacizzato un pò la manovra offensiva, idem Stoppa. Probabilmente entrambi meriterebbero più spazio, nell’ambito di un Catania che deve necessariamente apportare delle modifiche nello spartito tattico. Mister Toscano accennava ad un possibile cambio modulo per consentire alla squadra di riempire meglio l’area di rigore e risultare meno prevedibile agli avversari. Ecco, servono soluzioni finalizzate al raggiungimento di tale scopo. Con l’auspicio che, nel frattempo, l’infermeria si svuoti al più presto allontanando lo spettro dei vecchi problemi.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***