A MENTE FREDDA – Mercato oculato e aspettative elevate da gestire

E’ sempre una questione di equilibrio. Nel contesto di una stagione in cui la pressione si alza, il livello delle aspettative aumenta, media e addetti ai lavori “spingono” il Catania tra le favorite per il salto di categoria in Serie B, assume rilevanza il compito del gruppo squadra di non lasciarsi influenzare da fattori esterni e andare dritti per la propria strada. Provare in tutti i modi a giocarsela per la promozione in B è certamente una finalità ambiziosa. Staccare il pass per il campionato cadetto è il sogno di una città intera dopo anni di bocconi amari e tentativi a vuoto, passando per cambi societari e illusioni di qualcosa che poteva essere e non è stato.

Nel 2014/2015 è stato l’inizio del tracollo rossazzurro dalla Serie A alla C, fino ad arrivare al fallimento del Calcio Catania. Il resto è storia nota, la ripartenza dalla D e l’immediato ritorno in terza serie, da dove però il Catania è rimasto impantanato. Uscire da questa categoria è un inferno, soprattutto nel girone C i competitor sono importanti e per venirne fuori occorre davvero prestare attenzione alla cura di ogni particolare, allestendo una rosa all’altezza con un pizzico di fortuna annessa. In questo senso la costruzione dell’organico nella sessione estiva del calciomercato spicca per una gestione che pare oculata.

Mister Toscano aveva chiesto alla dirigenza di confermare l’intelaiatura base della passata stagione. C’è stata anche qualche partenza inattesa, ma tutti i nuovi innesti rappresentano profili appositamente voluti e scelti perchè fossero funzionali per caratteristiche tecnico-tattiche e caratteriali alle esigenze dell’allenatore. Dopodichè nessuno possiede la bacchetta magica, non esiste una ricetta che sia garanzia di successo. Di sicuro avere una società meglio strutturata al suo interno, dare continuità al progetto tecnico e liberare la quasi totalità degli esuberi sono tutti elementi a supporto di un’idea vincente.

Adesso scatta la fase successiva, la più importante. Quella di assicurare, sul campo, che quanto pensato e messo su carta venga espresso sul rettangolo verde. Da una parte il club è tenuto a vigilare su condotte e regole comportamentali da rispettare dentro e fuori dal campo, dall’altra l’allenatore sa di dovere “catechizzare” la propria squadra sviluppando una comunicazione efficace, a sostegno di un gruppo in grado di cementificarsi e unirsi, rispecchiandosi ogni giorno nella realtà Catania con senso di responsabilità e la giusta mentalità. D’ora in avanti le pressioni andranno ad intensificarsi e le aspettative saranno sempre più elevate. Dimostrare di saperle gestire sarà la missione vera di questo Catania.

