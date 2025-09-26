A MENTE FREDDA | Vincere a Trapani era alla portata ma il Catania resta in scia. Ritrovata la prestazione è caccia ai tre punti

Performance soddisfacente, quella offerta dal Catania al “Provinciale”. Poteva esserlo molto di più se i rossazzurri fossero stati maggiormente concreti. Ed è qui che il rammarico rimane perchè, vincendo, si sarebbe dato un segnale forte al campionato dopo le deludenti gare disputate con Cosenza (soprattutto) e Sorrento. Un vero peccato perchè gli etnei potevano ridurre sensibilmente il distacco dalla vetta, approfittando del sorprendente tonfo casalingo della Salernitana. Il Catania, comunque, ha ritrovato la prestazione, fatta dell’aggressività e dell’intensità tipiche delle squadre di Toscano e resta in scia.

Per riconquistare il primato in classifica servono però vittorie in serie, avere la capacità d’imporsi anche su campi difficili come Trapani, acquisire la stessa mentalità sia in casa che fuori, lavorare con costanza per rendere sempre meno prevedibile la manovra. Mercoledì i rossazzurri per lunghi tratti dell’incontro hanno messo in difficoltà l’avversario, assicurando maggiore peso specifico in avanti con l’inserimento dal 1′ di Lunetta in coppia con Forte. Il paradosso è stato quello di avere rischiato di perdere una partita nella quale la vittoria era, invece, ampiamente alla portata.

Al netto delle parate di Galeotti, non a caso scelto come migliore portiere della sesta giornata nel girone C di Serie C, per le trame di gioco imbastite e la capacità di affacciarsi più volte nella metà campo granata, gli etnei dovevano osare di più. L’avere riacquisito almeno in parte lo spirito e l’identità delle prime tre giornate rappresenta uno step incoraggiante da cui ripartire. Il processo di crescita del Catania passa anche dalla qualità e dalla leadership di uomini chiave che, ultimamente, sono parsi meno brillanti come Cicerelli, Forte e Jimenez oltre che dal recupero degli infortunati (su tutti D’Ausilio, Aloi e Caturano). Allora sì che gli uomini di Toscano potranno davvero dire la loro in questo campionato, dove non esistono formazioni imbattibili ma solo chi garantisce una continuità altissima nelle prestazioni e nei risultati farà la differenza.

