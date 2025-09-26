venerdì, 26 Settembre 2025
HomeCatania NewsA MENTE FREDDA | Vincere a Trapani era alla portata ma il...
Catania NewsFocusLega ProPrimo Piano

A MENTE FREDDA | Vincere a Trapani era alla portata ma il Catania resta in scia. Ritrovata la prestazione è caccia ai tre punti

Livio Giannotta
By Livio Giannotta
0
0
foto Catania FC

Performance soddisfacente, quella offerta dal Catania al “Provinciale”. Poteva esserlo molto di più se i rossazzurri fossero stati maggiormente concreti. Ed è qui che il rammarico rimane perchè, vincendo, si sarebbe dato un segnale forte al campionato dopo le deludenti gare disputate con Cosenza (soprattutto) e Sorrento. Un vero peccato perchè gli etnei potevano ridurre sensibilmente il distacco dalla vetta, approfittando del sorprendente tonfo casalingo della Salernitana. Il Catania, comunque, ha ritrovato la prestazione, fatta dell’aggressività e dell’intensità tipiche delle squadre di Toscano e resta in scia.

Per riconquistare il primato in classifica servono però vittorie in serie, avere la capacità d’imporsi anche su campi difficili come Trapani, acquisire la stessa mentalità sia in casa che fuori, lavorare con costanza per rendere sempre meno prevedibile la manovra. Mercoledì i rossazzurri per lunghi tratti dell’incontro hanno messo in difficoltà l’avversario, assicurando maggiore peso specifico in avanti con l’inserimento dal 1′ di Lunetta in coppia con Forte. Il paradosso è stato quello di avere rischiato di perdere una partita nella quale la vittoria era, invece, ampiamente alla portata.

Al netto delle parate di Galeotti, non a caso scelto come migliore portiere della sesta giornata nel girone C di Serie C, per le trame di gioco imbastite e la capacità di affacciarsi più volte nella metà campo granata, gli etnei dovevano osare di più. L’avere riacquisito almeno in parte lo spirito e l’identità delle prime tre giornate rappresenta uno step incoraggiante da cui ripartire. Il processo di crescita del Catania passa anche dalla qualità e dalla leadership di uomini chiave che, ultimamente, sono parsi meno brillanti come Cicerelli, Forte e Jimenez oltre che dal recupero degli infortunati (su tutti D’Ausilio, Aloi e Caturano). Allora sì che gli uomini di Toscano potranno davvero dire la loro in questo campionato, dove non esistono formazioni imbattibili ma solo chi garantisce una continuità altissima nelle prestazioni e nei risultati farà la differenza.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
CORBARI a Globus Tv: “Il Catania c’è e l’alchimia cresce, siamo tutti sul pezzo”
Livio Giannotta
Livio Giannottahttps://www.tuttocalciocatania.com
"Le idee ispirate dal coraggio sono come le pedine negli scacchi. Possono essere mangiate ma anche dare avvio ad un gioco vincente". Parole del grande scrittore tedesco Johann Wolfgang Von Goethe che mi hanno spinto all'ideazione di 'TuttoCalcioCatania.com'. Un progetto che parte da lontano e si pone l'obiettivo di fare informazione responsabilmente e consapevolmente. Direttore della testata giornalistica catanese e "stakanovista editoriale", mi avvalgo del contributo di un gruppo di lavoro brillante e motivato.

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici su Facebook

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Realizzazione Siti Web