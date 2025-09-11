giovedì, 11 Settembre 2025
HomeCalcio CataniaABBONAMENTI: dati aggiornati dalla A alla C. Catania, numeri poco distanti da...
Calcio CataniaCatania NewsCuriositàLega ProPrimo PianoSerie ASerie B

ABBONAMENTI: dati aggiornati dalla A alla C. Catania, numeri poco distanti da piazze come Firenze e Udine

Redazione
By Redazione
0
3171
foto Catania FC

L’aggiornamento dei migliori dati relativi al numero di abbonamenti sottoscritti finora in Italia, dalla Serie A alla C, evidenzia come Catania figura al diciottesimo posto nella speciale classifica di riferimento con poco più di 12mila abbonati. Catania si colloca al diciottesimo posto davanti a piazze di categorie superiori come Cremona, Pisa, Avellino, Cesena, Sassuolo, Como e Catanzaro con numeri non molto distanti da Parma, Verona, Udine e Firenze. In Serie C il secondo miglior dato si registra a Vicenza con circa 8mila tessere. Riportiamo di seguito la Top 30 nel dettaglio:

LA TOP 30
1.Roma (A) 40.000
2.Inter (A) 40.000
3.Milan (A) 35.000
4.Lazio (A) 29.164
5.Genoa (A) 28.101
6.Napoli (A) 24.000
7.Lecce (A) 22.179
8.Bologna (A) 21.000
9.Sampdoria (B) 20.302
10.Juventus (A) 19.200
11.Palermo (B) 16.504
12.Atalanta (A) 15.200
13.Cagliari (A) 13.576
14.Fiorentina (A) 13.478
15.Udinese (A) 13.360
16.Hellas Verona (A) 13.000
17.Parma (A) 12.757
18.Catania (C) 12.080
19.Pisa (A) 8.700
20.Cremonese (A) 8.208
21.Vicenza (C) 7.818
22.Cesena (B) 7.700
23.Ascoli (C) 7.150
24.Avellino (B) 7.140
25.Sassuolo (A) 7.000
26.Spezia (B) 6.874
27.Como (A) 6.800
28.Frosinone (B) 6.400
29.Reggiana (B) 6.069
30.Catanzaro (B) 5.800

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
VERSO COSENZA-CATANIA: mister Toscano guida la flotta di ex in Calabria
Articolo successivo
MERCATO: Catania, gli altri contratti in scadenza
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

MERCATO: Catania, gli altri contratti in scadenza

Livio Giannotta - 0
Cicerelli e Dini hanno rinnovato nelle ultime settimane il contratto in scadenza, prolungandolo di un ulteriore anno, ma la dirigenza del Catania è al...

VERSO COSENZA-CATANIA: mister Toscano guida la flotta di ex in Calabria

CORRIERE DELLO SPORT: “Cosenza, squadra da rimpolpare in alcuni reparti”

CORRIERE DELLO SPORT: “Catania, entusiasmo alle stelle”

A MENTE FREDDA | Toscano un martello continuo, Zarbano fa da pompiere. Avanti con la giusta mentalità

Seguici su Facebook

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Realizzazione Siti Web