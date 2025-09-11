ABBONAMENTI: dati aggiornati dalla A alla C. Catania, numeri poco distanti da piazze come Firenze e Udine

L’aggiornamento dei migliori dati relativi al numero di abbonamenti sottoscritti finora in Italia, dalla Serie A alla C, evidenzia come Catania figura al diciottesimo posto nella speciale classifica di riferimento con poco più di 12mila abbonati. Catania si colloca al diciottesimo posto davanti a piazze di categorie superiori come Cremona, Pisa, Avellino, Cesena, Sassuolo, Como e Catanzaro con numeri non molto distanti da Parma, Verona, Udine e Firenze. In Serie C il secondo miglior dato si registra a Vicenza con circa 8mila tessere. Riportiamo di seguito la Top 30 nel dettaglio:
LA TOP 30
1.Roma (A) 40.000
2.Inter (A) 40.000
3.Milan (A) 35.000
4.Lazio (A) 29.164
5.Genoa (A) 28.101
6.Napoli (A) 24.000
7.Lecce (A) 22.179
8.Bologna (A) 21.000
9.Sampdoria (B) 20.302
10.Juventus (A) 19.200
11.Palermo (B) 16.504
12.Atalanta (A) 15.200
13.Cagliari (A) 13.576
14.Fiorentina (A) 13.478
15.Udinese (A) 13.360
16.Hellas Verona (A) 13.000
17.Parma (A) 12.757
18.Catania (C) 12.080
19.Pisa (A) 8.700
20.Cremonese (A) 8.208
21.Vicenza (C) 7.818
22.Cesena (B) 7.700
23.Ascoli (C) 7.150
24.Avellino (B) 7.140
25.Sassuolo (A) 7.000
26.Spezia (B) 6.874
27.Como (A) 6.800
28.Frosinone (B) 6.400
29.Reggiana (B) 6.069
30.Catanzaro (B) 5.800
