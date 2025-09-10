ACCADDE OGGI: 10 settembre 2006, Catania vittorioso in Serie A dopo 23 anni

10 settembre 2006. Ventitré anni lontano dal gotha del calcio e un ritorno da grande protagonista per il Catania. Con un destro al volo di rara bellezza e precisione al minuto 55 l’attaccante palermitano Giorgio Corona, al debutto in Serie A all’età di 32 anni, regala agli etnei una storica vittoria allo stadio “Sant’Elia”. Da matricola umile ma per nulla timorosa, il Catania non fa barricate meritandosi i primi tre punti della stagione, anche se nel finale il Cagliari (palo colpito da Pepe al 90′ e miracolo di Pantanelli a difesa dei pali in pieno recupero) è stato un pò sfortunato. Allenatore dei sardi Marco Giampaolo (che in futuro avrebbe allenato proprio il Catania) e Pasquale Marino seduto sulla panchina catanese. Risultato finale di 0-1.

VIDEO: il gol di Corona a Cagliari

https://www.youtube.com/watch?v=Os8NC4UEprQ

TABELLINO PARTITA

CAGLIARI (4-3-3): Chimenti; Ferri, Lopez, Bianco (40′ st Bizera), Del Grosso; Biondini (34′ st D’Agostino), Conti, Budel (20′ st Capone); Esposito, Suazo, Pepe. In panchina: Fortin, Pisano, L.Colucci, Conticchio. Allenatore: Giampaolo

CATANIA (3-4-3): Pantanelli; Silvestri, Sottil, Stovini; Sardo, Biso, Baiocco, Falsini; Corona (40′ st Rossini sv), Spinesi (26′ st G.Colucci), Mascara.

In panchina: Polito, Minelli, Vargas, Edusei, Del Core.

Allenatore: Marino.

ARBITRO: Rocchi di Firenze.

RETI: 10′ st Corona

NOTE: Pomeriggio di sole, terreno in buone condizioni. Spettatori: 8.000 circa. Al 50′ st espulso Conti per doppia ammonizione. Ammoniti: Falsini, Sardo, Conti, Sottil, Silvestri, Baiocco. Angoli: 5-2 per il Catania. Recuperi: 1′ pt e 5′ st.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***