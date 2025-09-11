giovedì, 11 Settembre 2025
ACCADDE OGGI: 11 settembre 2011, esordio di Montella da tecnico del Catania

Tuffo nel passato rossazzurro. Quattordici anni fa esatti, l’11 settembre del 2011, si registrava l’esordio sulla panchina del Catania dell’allenatore Vincenzo Montella, il quale prese il posto di Diego Pablo Simeone che condusse l’Elefante alla salvezza. Rossazzurri militanti nel campionato di Serie A che affrontarono allo stadio “Angelo Massimino” il Siena guidato da Giuseppe Sannino. 0-0 il risultato finale sotto un sole cocente e poche emozioni, con qualche mugugno sugli spalti. Nonostante un inizio un pò così, la stagione si rivelerà molto intensa e ricca di soddisfazioni, ponendo le basi per la creazione del ‘piccolo Barcelona’ che fece tanto divertire i tifosi dell’Elefante producendo calcio-spettacolo e regalando un’annata indimenticabile.

VIDEO: gli highlights della partita

