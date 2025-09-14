ACCADDE OGGI: 14 settembre 1929, nasce la Società Sportiva Catania

Il 14 settembre 1929 il Catania – assumendo la denominazione di “Società Sportiva Catania” – allenato da Giorgio Armari viene inserito nel girone A del campionato di Seconda Divisione Sud con squadre campane, calabresi ed il Peloro Messina. Oltre ad essere la prima società a portare il nome della città dell’Elefante (poi cambiato nel 1936 in “Associazione Fascista Calcio Catania”), fu anche la prima ad indossare i caratteristici colori rossazzurri ripresi dal gonfalone cittadino.

La squadra etnea nella sua prima stagione ufficiale disputa le partite interne sul Campo del Dopolavoro Ferroviario e chiude al nono e penultimo posto della classifica con 10 punti frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 12 sconfitte. In vetta Paganese e Reggina conquistano l’accesso al girone finale per la promozione, i calabresi riusciranno a vincere il titolo. La stagione fa accumulare esperienza ai dirigenti etnei (con Santi Quasimodo Presidente, ndr) che si confrontano per la prima volta con i campionati ufficiali della Federazione, dopo le fugaci apparizioni dei primi anni venti. In seguito il club partecipò a campionati di Prima Divisione, B e C. Dopo la caduta del regime fascista venne sciolto e il 24 settembre 1946 venne fondata la nuova società, che, ripartita dalla Serie C, nel giro di tre anni tornò in Serie B.

