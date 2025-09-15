ACCADDE OGGI: 15 settembre 2013, prima volta da avversario del Catania per Biagianti

15 settembre 2013, Catania impegnato sul campo del Livorno in Serie A. Per la prima volta la storica bandiera rossazzurra Marco Biagianti affronta gli etnei da avversario, dopo essere stato ceduto su precisa scelta dell’allora A.D. Pablo Cosentino. Allo stadio “Armando Picchi”, a festeggiare la conquista dei tre punti sono i padroni di casa. 2-0 il risultato finale e terza sconfitta consecutiva per il Catania allenato da Rolando Maran.

Dopo un primo tempo sostanzialmente equilibrato, nella ripresa cresce il Livorno che aumenta la produzione offensiva del gioco e sblocca il risultato con Paulinho al 65′. Sei minuti più tardi, frittata di Andujar e Bellusci, ne approfitta Emeghara che serve Paulinho, il quale trova il varco giusto per calciare e firmare la doppietta. Nei minuti finali Bergessio prova a rimettere in partita il Catania ma non trova la via del gol. Il risultato non cambierà fino al triplice fischio dell’arbitro Gervasoni.

Il tabellino

Livorno (3-5-2): Bardi; Ceccherini, Emerson (dal 80′ Valentini), Coda; Schiattarella, Biagianti, Luci, Greco, Mbaye (dal 77′ Rinaudo); Emeghara (dal 93′ Siligardi), Paulinho. (Anania, Aldegani, Lambrughi, Piccini, Duncan, Decarli, Gemiti, Belingheri, Benassi, Mosquera, Siligardi). All.: Nicola

Catania (4-3-3): Andujar; Alvarez, Bellusci, Spolli, Biraghi (dal 77′ Monzon); Plasil, Tachtsidis (dal 66′ Leto), Almiron; Barrientos, Bergessio, Castro (dal 77′ Maxi Lopez). (Frison, Ficara, Rolin, Legrottaglie, Gyomber, Freire, Guarente, Boateng). All.: Maran.

Arbitro: Gervasoni di Mantova

Marcatori: 65′ Paulinho, 71′ Paulinho

Ammoniti: Emerson, Alvarez, Spolli, Schiattarella, Greco, Biraghi, Paulinho

