ACCADDE OGGI: 18 settembre 2011, prima vittoria del Catania targato Montella

18 settembre 2011. Primo successo in Serie A per il Catania di Vincenzo Montella, avversario il Cesena allo stadio “Angelo Massimino”. Fischi per l’ex Catania Marco Giampaolo. Applaudito a scena aperta, invece, ‘Malaka’ Martinez che torna alle falde dell’Etna da avversario. Decisivo un rigore trasformato da Maxi Lopez allo scadere della prima frazione di gioco.

La partita sin dai primi minuti si gioca a ritmi molto bassi a causa anche del caldo che si fa sentire. Al 37′ Sciacca lascia il campo a Delvecchio ed è proprio l’ex giocatore della Sampdoria a subire una trattenuta in area da Parolo che per Gervasoni è da calcio di rigore. Nel recupero del primo tempo, quindi, Maxi Lopez rompe il sostanziale equilibrio battendo Ravaglia che tocca il pallone senza respingerlo. Nella ripresa la voglia di giungere al pareggio da parte del Cesena porta soltando il Catania ad avere più spazio per ripartire. Giampaolo inserisce Martinez e Bogdani nella speranza di bucare la difesa etnea ma il risultato non cambia. Vittoria meritata per la squadra rossazzurra, al cospetto di un Cesena che fa ben poco per impensierire la difesa catanese. Montella comincia a porre le basi per lo sviluppo del “piccolo Barcelona”.

VIDEO: gli highlights di Catania-Cesena

TABELLINO PARTITA

CATANIA (4-3-3): Andujar; Potenza, Bellusci, Spolli, Alvarez; Sciacca (37′ Delvecchio), Lodi, Biagianti; Gomez (87′ Catellani), Maxi Lopez, Barrientos (63′ Ricchiuti). A disp.: 30 Campagnolo, 33 Capuano, 8 Ledesma, 25 Bergessio. All: Montella.

CESENA (4-3-3): Ravaglia; Comotto, Von Bergen, Rossi, Lauro; Candreva, Guana (62′ Colucci), Parolo; Eder, Mutu (78′ Martinez), Ghezzal (58′ Bogdani). A disp.: 27 Calderoni, 77 Ceccarelli, 2 Rodriguez, 15 Martinho. All: Giampaolo.

ARBITRO: Gervasoni di Mantova.

RETI: 45′ Maxi Lopez (rig.).

