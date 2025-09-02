ACCADDE OGGI: 2 settembre 2012, doppio Bergessio e Lodi. Prima vittoria rossazzurra nel campionato dei record

2 settembre 2012. Il Catania ringrazia la sua “spina dorsale” formata da Bergessio, Lodi e Andujar per il 3-2 con cui stende in casa il Genoa conquistando la sua prima vittoria nel campionato di Serie A 2012/13, coincidente con la stagione dei record che vale l’ottavo posto finale e lo storico primato rossazzurro di punti nella massima categoria (56).

Tanti gol ed emozioni al “Massimino”, con la gara che esplode negli ultimi 20’ quando pioggia e stanchezza incidono sul gioco. Passa il Catania con Bergessio che in due minuti, a metà ripresa, annulla il gol di Kucka attraverso cui i rossoblu erano passati nel primo tempo e poi sorpassa, perché Lodi fa male su punizione al 39’. Due minuti dopo arriva il gol del 2-2 di Jankovic. Andujar nel finale è insuperabile, tenendo avanti il Catania anche grazie alla collaborazione della traversa.

VIDEO: gli highlights della partita

