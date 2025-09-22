ACCADDE OGGI: 22 settembre 2010, Silvestre e Maxi Lopez lanciano il Catania

22 settembre 2010. E’ il Catania dei dieci argentini tra campo e panchina la prima squadra a battere il Cesena, capolista in Serie A dopo le prime tre giornate nella stagione 2010/11. Silvestre firma il gol dell’1-0, Maxi Lopez si sblocca e trova il raddoppio nella ripresa.

Pronti, via e il canovaccio del match è subito chiaro: il Catania attende per i primi minuti, studiando l’avversario che fa uno sterile possesso palla. Poi l’iniziativa la prende la squadra rossazzurra che schiera dal 1′ Gomez. Antonioli deve salvare su una sua conclusione già al 10′. I centrocampisti romagnoli sono in difficoltà con Parolo, Colucci e Appiah mentre il brio tutto sudamericano del Catania ha la meglio. Il primo gol al passivo in campionato per il Cesena arriva al 23′: romagnoli fallosi che concedono al piede di Mascara troppe punizioni. Su una di questa spiove una palla in area e Silvestre sbuca in mischia battendo di testa Antonioli.

Il primo tempo è dominato dal gioco di prima degli etnei. Il 2-0 arriva invece al 13′ della ripresa. Si sblocca Maxi Lopez che riceve un assist da Ledesma e batte Antonioli solo davanti alla porta. Al 32′ ancora l’attaccante argentino inventa un assist per Mascara, ma il capitano del Catania manda la palla di un soffio a lato con un destro a giro. I romagnoli faticano ad impensierire la squadra di Giampaolo che si porta nella parte nobile della classifica dando seguito ai preziosi risultati ottenuti al cospetto di Parma (2-1 al “Massimino”) e Milan (1-1 a “San Siro”).

VIDEO: gli highlights dell’incontro

Tabellino partita

Catania (4-1-4-1): Andujar; Potenza, Silvestre, Spolli, Capuano (23′ st Alvarez); Ledesma; Carboni, Biagianti, Gomez (32′ st Izco), Mascara (44′ st Antenucci); Maxi Lopez. A disp.: Campagnolo, Izco, Morimoto, Ricchiuti, Terlizzi. All.: Giampaolo.

Cesena (4-3-3): Antonioli; Ceccarelli (19′ st Lauro), Pellegrino, Von Bergen, Nagatomo, Appiah, Colucci, Parolo (19′ st Malonga), Schelotto, Bogdani, Giaccherini (38′ st Ighalo). A disp.: Cavalieri, Caserta, Benalouane, Tachtsidis. All.: Ficcadenti

Arbitro: De Marco di Chiavari

Marcatori: 23′ pt Silvestre, 13′ st Maxi Lopez

Ammoniti: Colucci, Biagianti, Ceccarelli, Maxi Lopez e Spolli per gioco scorretto

