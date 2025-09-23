martedì, 23 Settembre 2025
HomeCatania NewsAccadde oggiACCADDE OGGI (Video): 23 settembre 2012, un Catania stoico gioca dal 1’...
Accadde oggiAmarcordCalcio CataniaMultimediaVideoPrimo PianoSerie A

ACCADDE OGGI (Video): 23 settembre 2012, un Catania stoico gioca dal 1’ in dieci e ferma il Napoli

Redazione
By Redazione
0
3660

23 settembre 2012, quarta giornata del campionato di Serie A. Partita attesa ai piedi dell’Etna: il Catania guidato da Rolando Maran ospita infatti il blasonato e lanciatissimo Napoli di Walter Mazzarri, reduce da tre vittorie consecutive. Pronti, via ed il match è subito in salita per i padroni di casa con l’espulsione di Pablo Alvarez per fallo da ultimo uomo. Il possesso palla è tutto del Napoli, con i padroni di casa chiusi dietro ad aspettare e ripartire.

I pericoli per gli etnei arrivano solo da conclusioni da fuori e sugli sviluppi di situazioni da palla inattiva. Anzi, prima dell’intervallo è il Catania a rendersi pericoloso con un colpo di testa di Spolli di poco a lato. Nonostante i rossazzurri giochino per l’intera durata del match in inferiorità numerica, sanno respingere gli assalti napoletani con cuore, grinta e grande personalità. Nel finale Alejandro Gomez ha persino l’occasionissima per vincere, ma il palo dice di no graziando il Napoli. Un Catania stoico e compatto capace di fermare i partenopei al “Massimino”.

VIDEO: gli highlights della sfida

TABELLINO PARTITA

CATANIA (4-3-3): Andujar, Alvarez, Legrottaglie, Spolli, Marchese, Biagianti (1′ st Izco), Lodi, Almiron (29′ st Castro), Barrientos (22′ pt Bellusci), Bergessio, Gomez. (1 Frison, 34 Messina, 5 Rolin, 33 Capuano, 30 Salifu, 8 Sciacca, 24 Ricchiuti, 15 Morimoto, 35 Doukara). All. Maran.

NAPOLI (3-4-1-2): De Sanctis, Campagnaro, Cannavaro, Aronica (20′ st Vargas), Maggio (39′ st Dossena), Dzemaili, Inler (1′ st Insigne), Zuniga, Hamsik, Pandev, Cavani. (22 Rosati, 15 Colombo, 2 Grava, 55 Gamberini, 21 Fernandez, 16 Mesto, 4 Donadel, 85 Behrami). All. Mazzari.

Arbitro: Bergonzi di Genova.

Angoli: 14-3 per il Napoli.

Recuperi: 2′ e 2′.

Espulso: Alvarez (2′ pt) per fallo su Cavani lanciato a rete.    
Ammoniti: Zuniga, Legrottaglie, Almiron e Aronica per gioco scorretto; Bergessio e Inler per proteste; Vargas per simulazione.

Spettatori: paganti 5.097, abbonati 8.711, incasso 123.233 euro.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
STAMPA DI SALERNO – Il Mattino: “Salernitana, doppia libidine. Catania e Benevento «nonne del Palio»?”
Articolo successivo
DINI: il portiere inserito nella Top 11 di TuttoC della quinta giornata
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

FAI LA FORMAZIONE: Trapani-Catania, sostituisciti a Toscano

Redazione - 0
Quale formazione opporre al Trapani allenato da Salvatore Aronica, avversario del Catania per la sesta giornata del campionato di Serie C girone C? Come...

VERSO TRAPANI-CATANIA: previsioni meteo al “Provinciale”

CONVOCATI: Donnarumma tra i rossazzurri a disposizione

ESCLUSIVA – Lainò: “Catania, a pieno organico potenzialità notevoli. Bisogna cambiare atteggiamento”

DINI: il portiere inserito nella Top 11 di TuttoC della quinta giornata

Seguici su Facebook

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Realizzazione Siti Web