giovedì, 25 Settembre 2025
ACCADDE OGGI: 25 settembre 2011, il Catania spaventa la Juve. Krasic risponde a Bergessio

25 settembre 2011, Serie A. La Juventus non va oltre il punto a Catania. Al “Massimino” finisce infatti 1-1: reti di Bergessio e Krasic. Il Catania fa un figurone, specie nei primi 45′: Vincenzo Montella mette in campo una squadra organizzata e veloce, penalizzata nella ripresa dalla pioggia. La Juve di Antonio Conte, invece, bene solo a sprazzi e che fatica non poco.

I rossazzurri pressano alto e ripartono in contropiede, portandosi in vantaggio nel primo tempo: ‘Papu’ Gomez si beve Grosso e crossa sul primo palo, Bergessio arriva in anticipo di sinistro sotto misura e fa centro. Inizio ripresa con intensità e la Juventus trova il gol del pareggio con Krasic, ma pesa un errore di Andujar nella circostanza. Cresce la spinta bianconera nel corso del secondo tempo, il Catania però non sta a guardare, rendendosi sempre insidioso nelle ripartenze e con un Bergessio particolarmente ispirato. Finisce senza vincitori nè vinti, ma gli etnei escono a testa alta dal confronto.

VIDEO: gli highlights della partita

