ACCADDE OGGI: 26 settembre 2015, esordio casalingo in Lega Pro. Il Catania azzera la penalizzazione

26 settembre 2015. Emozioni allo stadio “Angelo Massimino” in occasione di Catania-Ischia Isolaverde, partita valida per l’esordio casalingo in Lega Pro dei rossazzurri davanti a poco più di 11mila spettatori. C’è una montagna da scalare, visto il -9 inflitto dalla giustizia sportiva e la retrocessione d’ufficio in terza serie derivante dalla vicenda legata ai ‘Treni del Gol’. Terza vittoria consecutiva per la formazione allenata da Giuseppe Pancaro dopo avere superato in precedenza gli ostacoli Matera (0-1) e Monopoli (1-2).
Il primo gol dell’incontro arriva già al 8′ con Calderini che sfrutta un’ingenuità difensiva dell’Ischia rubando il tempo al diretto avversario. Nel giro di pochi minuti, però, gli ospiti reagiscono e vengono premiati trovando due volte la via del gol con Izzillo e Mancino. Quest’ultimo trasforma un calcio di rigore concesso a seguito di un fallo evitabile di Liverani. Doccia fredda per il Catania. La gara si complica ma gli etnei non intendono mollare la presa. Al 17′ ci pensa Russotto con una prodezza a pareggiare i conti: calcio di punizione impeccabile che non lascia scampo a Mirarco.
I minuti scorrono ed il Catania continua a spingere alla ricerca del nuovo vantaggio, che diventa realtà al minuto 41 quando, sugli sviluppi di una nuova punizione di Russotto, la deviazione di Pelagatti in area vale il sorpasso rossazzurro. Nella ripresa i neo entrati Di Grazia e Calil confezionano la quarta rete: assist del primo a beneficio del secondo, esultante sotto la Sud. Finisce così 4-2, azzerata la penalizzazione in classifica e buon momento attraversato dalla formazione dell’Elefante che chiuderà un campionato soffertissimo evitando i playout nel finale di stagione.
TABELLINO PARTITA
CATANIA: Liverani; Parisi, Nunzella, Agazzi, Pelagatti, Bergamelli, Falcone, Scarsella, Calderini (80′ Di Grazia), Castiglia (65′ Musacci), Russotto (52′ Calil). A disp.: Ficara, Bacchetti, Bastrini, Garufo, Ferrario, Barisic, Plasmati. All. Pancaro.
ISCHIA: Micarco, Florio, Bruno, Filosa, Moracci, Izzillo (77′ Porcino), Armeno, Calamai (72′ Meduri), Fall (89′ Palma), Mancino, Kanoute. A disp.: Iuliano, Patti, Guarino, Savi, Bargiggia, Manna. All. Bitetto.
RETI: 7′ Calderini, 9′ Izzillo, 11′ Mancino su rigore, 17′ Russotto, 41′ Pelagatti, 88′ Calil.
ARBITRO: Dionisi di L’Aquila (D’Annibale-Maiorano).
AMMONITI: Liverani, Izzillo, Florio, Armeno, Calil.
