sabato, 27 Settembre 2025
ACCADDE OGGI: 27 Settembre 1964, il Catania cala il tris contro la Juventus

27 Settembre 1964, Serie A. Sfida al Cibali tra Catania e Juventus. Reduci dai pareggi esterni con Milan e Lazio, i rossazzurri di Carmelo Di Bella ospitano la ‘Vecchia Signora’ conseguendo la prima vittoria in campionato. Tre gol rifilati ai bianconeri. Grinta, mordente, aggressività: queste le armi scelte dal Catania. Squadra cinica, spietata, che capitalizza al meglio le occasioni prodotte trascinata da un grande Cinesinho, non entrato nel tabellino dei marcatori ma comunque protagonista della scena.

Vantaggio fulmineo dell’Elefante con Danova (4′), la Juve non sfrutta a dovere le occasioni per riequilibrare il risultato e subisce il raddoppio nel corso del secondo tempo, precisamente al minuto 61. La firma è di Calvanese. Da Costa al 74′ accorcia le distanze, i bianconeri tornano in partita e vanno anche vicini al pari ma nel finale sono costretti ad inchinarsi di fronte al Catania che archivia la pratica con Rambaldelli all’83’. Etnei che guardano al futuro con entusiasmo e fiducia, preparandosi a mietere diverse vittime nel contesto di una stagione da incorniciare.

TABELLINO PARTITA

CATANIA: Vavassori; Lampredi e Rambaldelli; Fantazzi, Bicchierai e Magi ; Danova, Biagini, Calvanese, Cinesinho e Facchin.
Allenatore: Di Bella.
JUVENTUS: Anzolin; Gori e Sarti; Castano, Salvadore e Leoncini; Stacchini, Da Costa, Combin, Sacco e Menichelli.
Allenatore: Heriberto Herrera.
MARCATORI: Danova al 4’, Calvanese al 61’, Da Costa al 74’, Rambaldelli all’83’.
ARBITRO: D’Agostini di Roma.

