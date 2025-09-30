ACCADDE OGGI: 30 settembre 2007, il Catania ferma il Milan sul pari. Ci pensa ‘Malaka’

30 settembre 2007, Serie A. Soltanto un pareggio per gli uomini di Ancelotti in avvio di campionato. E’ il Catania a fermare i campioni d’Europa al “Meazza”. Il Milan fa molto possesso palla ma la manovra rossonera è lenta e macchinosa, i padroni di casa faticano a sfondare il muro eretto da un Catania abile a difendersi in maniera ordinata, ripartendo in contropiede con estrema efficacia.
Al 25′ il bomber etneo Spinesi si “beve” letteramente la difesa rossonera, il suo tiro viene respinto da Kalac e torna tra i piedi dell’attaccante che può servire un comodo assist a ‘Malaka’ Martinez, appostato sul secondo palo e pronto ad insaccare il pallone del momentaneo vantaggio catanese. Ad inizio ripresa solo attraverso un calcio di rigore trasformato da Kakà i padroni di casa riescono a pervenire al pareggio. Il Milan continua a spingere alla ricerca del gol-vittoria ma con poco costrutto, mentre il Catania tiene alta la concentrazione, lotta su ogni centimetro di campo conquistando un punto preziosissimo.
VIDEO: gli higlights di Milan-Catania
TABELLINO PARTITA
MILAN: Kalac; Cafu (1′ st Oddo), Bonera, Kaladze (8’st Nesta), Favalli; Gattuso, Pirlo, Ambrosini (1′ st Gilardino); Kakà, Seedorf ; Inzaghi. In panchina: Fiori, Jankulovski, Brocchi, Gourcuff.
Allenatore: Ancelotti
CATANIA: Polito; Sardo, Terlizzi, Stovini, Vargas; Izco, Edusei, Biagianti; Martinez (21’st Sabato) , Mascara; Spinesi. In panchina: Bizzarri, Silvestri, Sottil, Babù, Colucci, Morimoto. Allenatore: Baldini (in panchina Atzori).
ARBITRO: Gervasoni di Mantova
RETI: 25’pt Martinez; 3’st Kakà (rig).
NOTE: giornata grigia e umida, terreno in mediocri condizioni, spettatori 49.835, incasso 836.956,37
euro, angoli 6-5 per il Milan. Ammoniti Seedorf, Martinez, Edusei, Kakà, Terlizzi, Spinesi, Pirlo, Inzaghi. Recupero: 1′; 4′.
***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***