mercoledì, 17 Settembre 2025
ACCADDE OGGI (Video): 17 settembre 2006, in 20mila per l’esordio casalingo del Catania al ritorno in A

Partita numero 300 nella storia del Catania in Serie A, esordio casalingo per i rossazzurri che ospitano l’Atalanta dell’ex Stefano Colantuono. La squadra dell’Elefante celebra la prima gara interna nella massima serie a distanza di oltre vent’anni dall’ultima volta, con il sostegno di 20mila spettatori. E’ il Catania allenato da Pasquale Marino. Catania e Atalanta si fronteggiano a viso aperto. Più vivo Corona, mentre Mascara si perde in qualche preziosismo eccessivo. Dopo il buon inizio, però, la partita si innervosisce e i ritmi calano. Nella ripresa più generoso il Catania, ma poco preciso. La difesa bergamasca regge alla pressione etnea. Le occasioni migliori capitano a Biso e soprattutto Mascara, che spreca da due passi a pochi minuti dal termine. 0-0 il risultato finale ma tanto entusiasmo sugli spalti.

VIDEO: Catania-Atalanta, gli highlights

https://www.youtube.com/watch?v=rLE5vq-gmhA

